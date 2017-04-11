ВВС США и Британии провели разведку у российских рубежей на Балтике

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Авиация США и Великобритании провела совместную разведку у российских границ в балтийском регионе. По данным сайтов. отслеживающих передвижения ВВС, американский самолет вел радиотехническую разведку вблизи Калининградской области, британский разведчик одновременно выполнял полет у границ России на Балтике.

Самолеты ВВС США и Великобритании одновременно провели разведку у российских рубежей в балтийском регионе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Американский самолет RC-135W вылетел с авиабазы Милденхолл в Британии. Он вел радиотехническую разведку вблизи Калининградской области.

Британский разведчик RC-135W вылетел с авиабазы Уоддингтон. Он проводил полет у российских границ на Балтике.

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