Адвоката с наркотиками задержали в СИЗО "Бутырка" в Москве

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В "Бутырке" полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали адвоката с различными видами наркотиков. В результате обыска у него было изъято более 250 граммов запрещенных веществ, в числе которых гашиш, марихуана, кокаин, метадон и амфетамин. В настоящее время его проверяют на причастность к похожим преступлениям.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали адвоката, который принес на территорию Бутырского следственного изолятора различные виды наркотиков. Об этом сообщает ТАСС. Инцидент произошел в прошлую пятницу.

"На территории Бутырского СИЗО по подозрению в хранении наркотиков был задержан адвокат, который пришел к своему подзащитному. В результате обыска у него было изъято более 250 граммов наркотиков, в числе которых гашиш, марихуана, кокаин, метадон и амфетамин", - говорится в сообщении.

Затем правоохранительные органы провели обыск по месту жительства адвоката, однако не обнаружили там запрещенных веществ. В настоящее время его проверяют на причастность к похожим преступлениям.

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