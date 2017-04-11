В Архангельске "девятка" с 10 подростками попала в ДТП, пытаясь уйти от полицейских

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В Архангельске машина "девятка" с десятью несовершеннолетними в салоне попала в ДТП, пытаясь уйти от сотрудников ГИБДД. Дети были госпитализированы с травмами различной тяжести. В отношении 16-летнего водителя возбуждено уголовное дело.

Следственный комитет по Архангельской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего водителя, спровоцировавшего ДТП, в котором пострадали 10 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, подозреваемый не имел прав на вождение и управлял незарегистрированным автомобилем ВАЗ-2109. Машина двигалась, нарушая ПДД, что привлекло внимание сотрудников ГИБДД. Проигнорировав указание инспектора ДПС, водитель "девятки" попытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет. Приехавшие сотрудники полиции обнаружили в автомобиле десять несовершеннолетних детей. Их госпитализировали с травмами различной тяжести.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

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