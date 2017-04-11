Лукашенко посоветовал Трампу "ограничить аппетиты"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Соединенным Штатам не стоит решать внутриполитические вопросы с посредством агрессивной внешней политики. По его словам, США стоит сосредоточиться на том, где у них больше всего интересов, то есть на Северной Америке, и "ограничить аппетиты".

Соединенным Штатам не стоит решать вопросы внутренней политики за счет агрессивной внешней политики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

"Решать внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней политики - это не тот путь. Сегодня Америка в одиночку и даже со своими ближайшими натовскими союзниками не сможет перевернуть или управлять всем миром", - цитирует белорусского лидера ТАСС.

По мнению Лукашенко, США должны сконцентрироваться на том, где у них больше всего интересов, то есть на Северной Америке. Президент Белоруссии также добавил, что Соединенным Штатам стоит "ограничить аппетиты".

Вооруженные силы США 6 апреля нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс. По объекту выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк". В Минобороны России заявили, что эффективность удара была крайне низкой. По оценке российского оборонного ведомства, цели достигли менее половины ракет.

В воскресенье СМИ узнали об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову. По мнению экспертов, эта переброска является демонстрацией силы, однако не исключают нанесения США удара по Северной Корее.