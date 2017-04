Трамп пообещал разобраться с "ищущей неприятности" КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин должен помочь в решении проблемы с Северной Кореей. В этом случае американский лидер пообещал китайскому лидеру Си Цзиньпину более выгодное торговое соглашение, о чем он сам написал в своем Twitter.

Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что даже если Китай откажется от сотрудничества в этом вопросе, то США решат проблему с КНДР без него. "Северная Корея ищет неприятности", - подчеркнул Трамп.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.