Трамп пообещал разобраться с "ищущей неприятности" КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ищет неприятности. В связи с этим он призвал китайского лидера Си Цзиньпина разобраться с этой проблемой. При этом, глава Белого дома подчеркнул, что в противном случае Вашингтон сделает это самостоятельно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин должен помочь в решении проблемы с Северной Кореей. В этом случае американский лидер пообещал китайскому лидеру Си Цзиньпину более выгодное торговое соглашение, о чем он сам написал в своем Twitter.

Вместе с тем, Трамп подчеркнул, что даже если Китай откажется от сотрудничества в этом вопросе, то США решат проблему с КНДР без него. "Северная Корея ищет неприятности", - подчеркнул Трамп.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2017 г.

Ранее власти КНДР заявили, что готовы дать жесткий ответ на прибытие ударной группы кораблей ВМС США к берегам Корейского полуострова. В Пхеньяне пообещали принять самые жесткие меры "против провокаторов". Кроме того, там подчеркнули, что угроза, исходящая от США, показала оправданность развития ядерной программы.

Кроме того, исполняющий обязанности президента Южной Кореи предупредил, что КНДР в ближайшее время может пойти на новые провокации.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после того, как 5 апреля КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. Это привело к протестам со стороны Сеула и Токио. 9 апреля СМИ узнали об отправке ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову, а спустя день стало известно о том, что Южная Корея испытала баллистическую ракету на случай агрессии северного соседа.

Эксперты отмечают, что переброска ударной группы ВМС США является демонстрацией силы. Тем не менее, они не исключают нанесения США удара по Северной Корее. В качестве аргумента они приводят нанесение американскими ВМС ракетного удара по авиабазе сирийских ВВС на минувшей неделе.

С Си Цзиньпином Трамп встречался 7 апреля. Когда США нанесли ракетный удар по авиабазе "Шайрат" в Сирии.

В 1961 году Китай и КНДР подписали договор о сотрудничестве и дружбе. В частности, Пекин обязан оказать военную помощь своему союзнику в случае агрессии против Северной Кореи. В 2001 году соглашение было продлено до 2021 года.

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