Космонавта Георгия Гречко проводили в последний путь

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На Троекуровском кладбище похоронили Георгия Гречко. Легендарный космонавт скончался 8 апреля в возрасте 85 лет.

Георгия Гречко похоронили на Аллее космонавтов Троекуровского кладбища в Москве. Прощание с легендарным космонавтом прошло в Большом зале кладбища, после чего состоялось отпевание, пишет ТАСС.

Проститься с Гречко пришли многие российские чиновники и космонавты. По словам первого заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Александра Иванова, Георгий Гречко задал нынешнему поколению космонавтов очень высокую планку.

"Очень много предстоит поработать нынешним космонавтам, чтобы стать таким же профессионалом, как Георгий Михайлович Гречко. Он ушел накануне самого светлого праздника для него - Дня космонавтики. Мы горды тем, что работали, учились у Георгия Михайловича", - сказал Иванов.

Дважды Герой Советского Союза Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. В 1966 году поступил в отряд космонавтов. Он совершил три космических полета общей продолжительностью 134 дня 20 часов 32 минуты 58 секунд и один выход в открытый космос на 1 час 28 минут.

Гречко скончался 8 апреля в 81-й больнице имени Вересаева в Москве. Ему было 85 лет.

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