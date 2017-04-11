Путин сообщил о подготовке новых провокаций с химоружием в Сирии

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Россия обладает информацией о подготовке новых провокаций с химоружием в Сирии. В частности, их готовят в южных пригородах Дамаска. Об этом заявил президент Владимир Путин. Ситуация с химатакой в Сирии напомнила ему события 2003 года, когда США демонстрировали химоружие, якобы обнаруженное в Ираке.

В Сирии снова могут подбросить химоружие и обвинить в его применении сирийские власти, как это произошло в Идлибе. Россия обладает информацией о новых провокациях в других районах страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, такие сведения поступили из "различных источников".

Путин считает, что ситуация с химатакой в Сирии напоминает события 2003 года, когда США демонстрировали запрещенное оружие, якобы обнаруженное в Ираке.

"После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГ (террористическая организация, ее деятельность запрещена в России – прим. ред.) на международной сцене", - цитирует его "Интерфакс".

"Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки - это мы уже все видели, наблюдали", - добавил президент.

7 апреля США нанесли ракетный удар в сирийской провинции Хомс. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, были совершены химатаки в Идлибе. Сирия применение химического оружия отрицает. Иран и Россия ранее осудили удар США по базе в Сирии.

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