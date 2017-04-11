Россия предупредила США о недопустимости новых ударов по Сирии

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Россия заявила о недопустимости новых атак Сирии со стороны США. Об этом сказал начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, такие действия являются нарушением норм международного права.

Новые удары США по Сирии недопустимы, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Предупреждаем о недопустимости подобных шагов", - приводит его слова "Интерфакс".

Кроме того, Рудской подчеркнул, что боевики в Сирии сейчас пытаются создать очередной повод для обвинений Дамаска в применении химического оружия, чтобы спровоцировать новые удары США. "По имеющейся у нас информации, боевики в настоящее время завозят в районы Хан Шейхуна, аэродрома "Джира", Восточную Гуту и западнее города Алеппо отравляющие вещества", - подчеркнул он.

Вместе с тем, генерал отметил, что ракетный удар США по аэродрому "Шайрат" является нарушением международного права.

При этом Рудской подчеркнул, что у правительства Сирии нет химического оружия. "Из 12 объектов, использовавшихся для хранения и производства химического оружия, экспертами ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия - прим. ред.) подтверждено уничтожение десяти. К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией. По этой причине ОЗХО не может подтвердить факт уничтожения на них химоружия", - приводит его слова ТАСС.

Говоря о видеоматериалах, якобы подтверждающих факт химатаки в сирийской провинции Идлиб со стороны правительства страны, генерал отметил, что они вызывают большие сомнения. "Все больше авторитетных экспертов и организаций склоняются к мнению о сфабрикованном характере видеосъемок", - сказал он.

Вместе с тем, он напомнил, что боевики воспользовались ударом по авиабазе и напали на войска Сирии в районе Пальмиры. Тем не менее, все атаки удалось отразить.

6 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии "Шайрат" в провинции Хомс. По объекту выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк". В Минобороны России заявили, что цели достигли менее половины ракет.

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