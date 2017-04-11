"Скучно, девочки": Путин ответил на обвинения в адрес Дамаска

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Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес Дамаска в использовании химического оружия, процитировал Ильфа и Петрова. По словам президента, подобного рода действия мир уже наблюдал, когда США вторглись в Ирак под предлогом наличия у Багдада химоружия. "Скучно, девочки", - сказал Путин.

События вокруг Сирии напоминают атаку на Ирак в 2003 году под недоказанным предлогом наличия у Багдада химического оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Он напомнил, что иракская кампания закончилась разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением запрещенного в России "Исламского государства".

"Все то же самое происходит сейчас. Я вспоминаю в этой связи наших писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать им: "Скучно, девочки!" Это мы уже все видели, наблюдали," - сказал Путин.

Упомянутая президентом фраза стала известно благодаря произведению "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

США в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс. Два ракетных крейсера выпустили 59 ракет "Томагавк", из которых, по данным российского Минобороны, цели достигло менее половины. По заявлениям Белого дома, ракетный удар стал ответом на якобы применение Дамаском химического оружия против мирного населения в провинции Идлиб, в результате которого погибли более 70 человек. Доказательств причастности армии Башара Асада к случившемуся Вашингтон не предоставил.

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