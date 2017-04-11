При нападениях на атакованую США авиабазу в Сирии уничтожены 150 террористов

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В Генеральном штабе российских вооруженных сил сообщили, что все атаки террористов после ракетного удара США по авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс были отражены. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, уничтожены 150 террористов.

В Сирии удалось отразить все атаки террористов, использовавших в своих целях ракетный удар США по авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского.

"Уничтожено два танка, три боевых машины пехоты и восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, а также более 150 террористов", - сказал он.

По словам Рудского, террористы воспользовались ракетным ударом США и провели контратаки подразделений правительственных войск Сирии с юго-западного направления.

Массированный удар крылатыми ракетами "Томагавк" по авиабазе "Шайрат" США нанесли 7 апреля. Американские власти полагают, что с этой базы были совершены химатаки в Идлибе. Сирия применение химического оружия отрицает. Иран и Россия осудили ракетный удар США.

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