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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Россию. Спецборт с главой американской дипломатии приземлился в аэропорту "Внуково-2". В среду Тиллерсон проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В Россию прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Как сообщил ТАСС, спецборт с главой Госдепа приземлился в аэропорту "Внуково-2".

Эта поездка в Россию стала для Тиллерсона первой с момента назначения госсекретарем. В среду он встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных тем переговоров станет ситуация в Сирии и, в частности, авиаудар США по авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс. Запланированная ранее встреча Тиллерсона с Владимиром Путиным была отменена российской стороной.

Ранее глава МИД России выразил надежду на серьезный и откровенный разговор с коллегой из США. По его словам, в ходе встречи планируется обсудить как вопросы двусторонней повестки, так и международные проблемы, в частности ситуацию на Ближнем Востоке и в Европе. Лавров отметил, что в настоящее время практическому диалогу между США и Россией мешает затянувшийся процесс формирования структур Госдепа и других американских ведомств.

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