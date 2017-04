МЧС назвало источник появления черного дыма во "Внуково"

Черный дым на территории "Внуково" вызван горением травы рядом с аэропортом, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Москве.

"Возле дома 9 на Заводском шоссе горит трава. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших нет, пожарные тушат возгорание. Пожар не повлиял на работу аэропорта.

Ранее фотограф агентства Reuters запечатлел черный дым в аэропорту Внуково в той части, где приземляются самолеты. Фотографию опубликовал портал Airlive.

BREAKING Report of black smoke at Vnukovo Airport in Moscow https://t.co/L00dZTeKNM pic.twitter.com/t5ZH3oUE3K