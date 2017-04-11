Горбачев верит в начало диалога США и России с приездом Тиллерсона

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москве могут положить начало полноценному российско-американскому диалогу. По его мнению, в настоящий момент ни по одному пункту повестки России и Соединенных Штатов прогресса нет.

Переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москве могут положить начало полноценному диалогу России и Соединенных Штатов. Такое мнение выразил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

"Ни по одному пункту российско-американской повестки дня нет прогресса. Последние события в Сирии еще больше обострили обстановку. Все это, я думаю, потому, что стороны так и не приступили к полноценному диалогу. Будем надеяться, что сейчас он начнется", - передает его слова "Интерфакс".

Рекс Тиллерсон во вторник прибыл в Россию. Его самолет приземлился в аэропорту "Внуково-2". Переговоры Тиллерсона с главой российского МИД Сергеем Лавровым запланированы на среду.

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