В польском Щецине дети осквернили 130 надгробий
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На кладбище польского города Щецин дети повалили более 130 надгробий XIX века. По данным местной полиции, в акте вандализма участвовали два 11-летних мальчика и 12-летняя девочка.
Трое детей повалили более 130 надгробий XIX века на кладбище польского города Щецин. Как пишет ТАСС, двое 11-летних мальчиков и 12-летняя девочка сделали это ради забавы.
В полиции сообщили, что с детьми проведена профилактическая беседа. Дело направлено в суд для несовершеннолетних.
Семьям вандалов придется заплатить за восстановление надгробий.
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