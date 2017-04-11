17:40, 11 апреля 2017

В польском Щецине дети осквернили 130 надгробий

Теги:  В мире  дети  вандализм  польша

На кладбище польского города Щецин дети повалили более 130 надгробий XIX века. По данным местной полиции, в акте вандализма участвовали два 11-летних мальчика и 12-летняя девочка.

Трое детей повалили более 130 надгробий XIX века на кладбище польского города Щецин. Как пишет ТАСС, двое 11-летних мальчиков и 12-летняя девочка сделали это ради забавы.

В полиции сообщили, что с детьми проведена профилактическая беседа. Дело направлено в суд для несовершеннолетних.

Семьям вандалов придется заплатить за восстановление надгробий.

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