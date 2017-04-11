Тиллерсону пообещали жесткий разговор в Москве

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В Москву прибыл госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В столице американский дипломат проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, главной темой которых станет Сирия. Как заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в Москве Тиллерсона ждет откровенный и жесткий разговор.

Рекса Тиллерсона, который во вторник прибыл с официальным визитом в Москву, ждет откровенный и жесткий разговор по самым острым проблемам. Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, пишет "Интерфакс".

При этом он надеется, что здравый смысл Тиллерсона возобладает, поскольку ультиматумы в рамках диалога России и США бесперспективны.

"Уверен, что разговор с Тиллерсоном будет жестким. Надеюсь, что госсекретарь США не будет разыгрывать ультимативные карты. В любом случае, Россия не приемлет никаких ультиматумов, мы надеемся на здравый смысл", - отметил он.

Как ожидается, главной темой переговоров Рекса Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова станет ситуация вокруг Сирии. В Москву госсекретарь США прибыл спустя несколько дней после того, как американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс. Вашингтон назвал это ответом на якобы применение Дамаском химоружия в отношении мирных жителей.

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