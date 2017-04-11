Поезд насмерть сбил мужчину на Ярославском вокзале
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На Ярославском вокзале под колеса поезда попал мужчина. Он перебегал железнодорожные пути. От полученных травм мужчина скончался.
Электропоезд насмерть сбил мужчину, перебегавшего железнодорожные пути на Ярославском вокзале, передает ТАСС.
"На Ярославском вокзале электричка сбила мужчину, который перебегал железнодорожные пути перед приближающимся поездом", - говорится в сообщении.
ЧП произошло на восьмой платформе пятого пути, передает "Интерфакс".
Транспортная полиция сообщила, что от полученных травм мужчина скончался. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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