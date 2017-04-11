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Президент США Дональд Трамп подписал протокол о принятии Черногории в НАТО. Ранее документ был одобрен Сенатом. Генсек альянса Йенс Столтенберг рассчитывает, что Черногория вступит в НАТО к концу июня.

Президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал акт США о ратификации протокола о принятии Черногории в НАТО", - цитирует "Интерфакс" официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

Черногория получила статус наблюдателя в НАТО в 2016 году. Тогда был подписан протокол о вступлении в альянс. В конце марта американский сенат одобрил договор о вступлении Черногории в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что завершить прием в альянс Черногории планируется к концу июня, когда все страны-участницы ратифицируют протокол о вступлении республики в организацию.

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