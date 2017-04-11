Суд арестовал адвоката за попытку пронести в "Бутырку" наркотики

Теги: арест наркотики адвокат Происшествие москва сизо

В Москве арестован адвокат, который пытался пронести наркотики в СИЗО "Бутырка". Он прошел на территорию следственного изолятора, однако в ходе личного досмотра у мужчины изъяли четыре пакета наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

В Москве арестовали адвоката, пришедшего в СИЗО "Бутырка" с четырьмя пакетами наркотиков. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления СКР Юлию Иванову.

"Решением суда адвокат взят под стражу",- сказала она.

Как сообщил источник агентства, речь идет об адвокате Михаиле Козлове. По версии следствия, утром 7 апреля он прошел на территорию СИЗО, где в ходе личного досмотра у него нашли и изъяли четыре пакета с наркотическими, психотропными и сильнодействующими веществами, в числе которых гашиш, марихуана, кокаин, метадон и амфетамин. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Читайте также:

Адвоката с наркотиками задержали в СИЗО "Бутырка" в Москве

В Челябинске учительницу физкультуры задержали за торговлю наркотиками

Челябинские врачи приняли инсульт за наркотическое опьянение