В Домодедове задержали подозреваемых в стрельбе на АЗС

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В подмосковном Домодедове задержали трех участников перестрелки, произошедшей на АЗС на 43-м километре трассы "Дон", в результате которой погиб один человек, трое госпитализированы. Конфликт произошел между владельцами маршрутных такси.

Полиция задержала трех подозреваемых в причастности к конфликту со стрельбой между перевозчиками, произошедшему накануне в подмосковном городе Домодедово. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Правоохранители задержали в городском округе Домодедово маршрутку "Мерседес-спринтер", в ней находились трое местных жителей в возрасте от 22 до 36 лет, по предварительным данным, причастных к вооруженному конфликту.

Волк рассказала, что в инциденте принимали участие 15 человек, а погибший и трое пострадавших являются сотрудниками легальных пассажирских перевозок ООО "РАНД-ТРАНС". В настоящее время полиция разыскивает оставшихся участников преступления.

По данным полиции, конфликт произошел между представителями ООО "РАНД-ТРАНС" и ООО "Сатурн-тревел", последние занимаются перевозками нелегально. Они не имеют собственного автобусного парка, сотрудники не оформлены должным образом, а предприятие пользуется покровительством криминалитета.

Волк рассказала, что похожий конфликт произошел в феврале 2017 года, когда представители криминальных кругов напали на водителей и повредили пять автобусов официального извозчика в Ленинском районе Подмосковья.

"По этим двум инцидентам возбуждено два уголовных дела", - добавила Волк.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на АЗС в Домодедове погиб мужчина, три человека были госпитализированы. Конфликт произошел между легальными владельцами маршрутных такси и нелегальными перевозчиками.