Путин предупредил о новых провокациях с химоружием в Сирии

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В Сирии готовятся новые провокации с использованием химического оружия, чтобы в дальнейшем вновь обвинить Башара Асада. Об этом заявил Владимир Путин. По данным российской разведки, террористы завозят отравляющие вещества в районы Хан Шейхуна, аэродрома Джира, Восточную Гуту и к западу от Алеппо.

Россия намерена официально обратиться в Организацию по запрещению химического оружия в Гааге для расследования сообщений о недавнем предполагаемом применении этого вида оружия в сирийской провинции Идлиб. Владимир Путин заявил об этом по завершении переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой, передает "ТВ Центр".

По словам главы российского государства, Москва располагает сведениями, что против Сирии готовится провокация с применением химоружия. Это может стать поводом для нанесения по арабской стране новых ударов.

"Это мне сильно напоминает события 2003 года, когда представители Соединённых Штатов в Совете безопасности показывали якобы химическое оружие, обнаруженное в Ираке. После этого началась кампания в Ираке, военная, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ (организация запрещена в России) на международной сцене - ни больше, ни меньше. Всё то же самое происходит сейчас, и опять партнёры кивают им. Я вспоминаю в этой связи наших замечательных писателей Ильфа и Петрова. Хочется сказать: "Скучно, девочки!" Это мы уже всё видели, наблюдали.

"Теперь, возможны ли новые удары, или невозможны. У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации, а я по-другому их назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти. Но мы считаем, что любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательным образом расследовали. Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ооновскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления. И в зависимости от результатов расследования, принять взвешенные решения", - заявил Путин.