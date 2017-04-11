Евгения Евтушенко похоронили рядом с могилой Пастернака

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В Москве во вторник простились с Евгением Евтушенко. Похоронили поэта на кладбище в поселке Переделкино, рядом с могилой Бориса Пастернака.

В Москве тысячи людей пришли в Центральный дом литераторов, чтобы проститься с поэтом Евгением Евтушенко. Он скончался 1 апреля на 85-м году жизни, напоминает "ТВ Центр".

Почтить память одного из самых ярких российских литераторов XX века пришли писатели, артисты, политики, общественные деятели и обычные люди, почитатели творчества мастера. Со сцены звучали стихи Евтушенко и написанные на его слова песни.

Вспоминали о том, что несмотря на преклонные годы, поэт регулярно совершал творческие поездки по стране. Очередной литературный тур он готовился провести нынешним летом. По завершении церемонии, гроб с телом покойного проводили аплодисментами, как это принято у творческих людей.

Евгения Евтушенко похоронили на кладбище посёлка Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака, как он сам просил незадолго до смерти.

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