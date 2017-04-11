Представлен новый проект резолюции СБ ООН по расследованию химатаки в Сирии

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Великобритания, Франция и США представили новый проект резолюции Совета безопасности ООН о расследовании химической атаки в Сирии. Документ осуждает химатаку и требует полного сотрудничества в ее расследовании.

Великобритания, США и Франция представили новый проект резолюции Совбеза ООН о расследовании химатаки в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на британского постпреда при ООН Мэтью Рикрофта.

With US & France, UK has circulated revised draft resolution on #Syria condemning CW attack & requiring full cooperation with investigation — Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 11 апреля 2017 г.

"Соединенное Королевство вместе с США и Францией распространили переработанный проект резолюции по Сирии, осуждающий химическую атаку и требующий полного сотрудничества в ее расследовании", - написал он в своем Twitter.

Ранее США, Франция и Великобритания внесли в СБ ООН проект резолюции по химической атаке в Сирии. Российская сторона сочла, что документ был составлен "явно в спешке и крайне небрежно" и носит явно антисирийский характер. В ответ Россия внесла в Совбез проект резолюции, нацеленный на расследование химической атаки.

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