Представлен новый проект резолюции СБ ООН по расследованию химатаки в Сирии

Великобритания, США и Франция представили новый проект резолюции Совбеза ООН о расследовании химатаки в Сирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на британского постпреда при ООН Мэтью Рикрофта.

With US & France, UK has circulated revised draft resolution on #Syria condemning CW attack & requiring full cooperation with investigation