Белый дом не верит в провокации боевиков в Сирии

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В Белом доме полагают, что боевики не собираются провоцировать Соединенные Штаты на новые удары по Сирии. В Вашингтоне считают, что террористы и повстанцы не имеют отравляющий газ зарин.

В США полагают, что боевики не будут провоцировать на новые удары по Сирии, учитывая тот факт, что ни они, ни повстанцы не располагают отравляющим газом зарином, передает ТАСС слова представителя Белого дома.

"Мы уверены, что боевики не могли совершить эту (в провинции Идлиб) химатаку. Мы также уверены, что террористы и повстанцы не располагают зарином, поэтому они не в состоянии совершить еще одну подобную атаку, особенно учитывая, что предыдущую они не совершали", - сообщил он.

В тоже время в Белом доме рассматривают возможность наличия у Сирии дополнительного арсенала химического оружия.

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