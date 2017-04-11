МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

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Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило москвичей о значительном усилении ветра в столице с порывами до 12-17 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия сохранятся с 20:00 11 апреля до 10:00 12 апреля.

В Москве до утра среды значительно усилится ветер. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС столицы.

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС" с 20:00 11 апреля до 10:00 12 апреля в Московском регионе местами ожидается усиление ветра западной четверти с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В МЧС не исключили повреждения линий электропередач, частичного повала деревьев, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Все это может привести к заторам на дорогах и повреждению автотранспорта.

Также в ведомстве предупредили о возможном ухудшении видимости, затруднении движения транспорта, создании заторов и аварийных ситуаций, а также росте числа ДТП.

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