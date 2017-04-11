Главы Минобороны России и Ирана обвинили США в содействии ИГ
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Хоссейном Дехканом. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся после нанесения США ракетного удара по авиабазе "Шайрат" в Сирии. Шойгу и Декхан квалифицировали действия Вашингтона как способствующие активизации ИГ.
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с иранским коллегой Хоссейном Декханом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на российское Минобороны.
Министры обсудили ситуацию, сложившуюся после нанесения США ракетного удара по авиабазе "Шайрат" в сирийском Хомсе.
"Стороны квалифицировали действия США как противоречащие международному праву, способствующие активизации ИГИЛ (деятельность группировки запрещена в России) и других террористических организаций", - сообщили в оборонном ведомстве.
Министры обсудили также координацию действий в Сирии по дальнейшей борьбе с терроризмом. В российском Минобороны отметили, что телефонный разговор состоялся по просьбе иранской стороны.
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