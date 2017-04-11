Порошенко разрешил заочно осудить Януковича
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить бывшего президента страны Виктора Януковича и его соратников.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)", передает ТАСС.
"Возвращено с подписью президента", - говорится в сообщении.
Согласно этому закону, Украина может заочно осудить экс-президента страны Виктора Януковича и его соратников.
Ранее законопроект о внесении изменений в УПК Украины поддержали в Верховной Раде.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подписание закона закроет возможность избежать ответственности как на Украине, так и в европейских судах.
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