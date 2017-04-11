Порошенко разрешил заочно осудить Януковича

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить бывшего президента страны Виктора Януковича и его соратников.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)", передает ТАСС.

"Возвращено с подписью президента", - говорится в сообщении.

Согласно этому закону, Украина может заочно осудить экс-президента страны Виктора Януковича и его соратников.

Ранее законопроект о внесении изменений в УПК Украины поддержали в Верховной Раде.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подписание закона закроет возможность избежать ответственности как на Украине, так и в европейских судах.

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