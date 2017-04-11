Госдеп заявил, что Асад перестал быть лидером сирийцев

Теги: сирия сша Сирийский конфликт

В Вашингтоне не считают, что боевики намерены спровоцировать США на новые удары по объектам в Сирии. В Белом доме заявили: повстанцы не совершали химатаку на мирных жителей и не в состоянии устроить новые, поскольку не располагают отравляющими веществами. А в Госдепе и вовсе уверены, что Башар Асад перестал быть лидером сирийцев.

226 освобожденных населенных пунктов за три месяца - сирийская армия продолжает наступление на позиции террористов. Вокруг Пальмиры расширяется зона безопасности. Успешные действия вдоль Евфрата позволили ремонтным бригадам начать восстановление дамбы Эт-Табка, передает "ТВ Центр". В провинции Хама отбиты 13 населенных пунктов. Военные эксперты уверены, что учитывая успешные действия правительственных сил, у Асада не было никакой необходимости применять химоружие, даже если бы оно у него было. Отсутствие ядовитых снарядов подтвердила Организация по запрещению химического оружия еще три года назад.

"Из 12 объектов, использовавшихся для хранения и производства химического оружия, экспертами ОЗХО подтверждено уничтожение 10. К оставшимся двум объектам сирийские власти не имеют доступа, поскольку они находятся на территории, контролируемой так называемой оппозицией", - сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

О том, что боевики неоднократно применяли химоружие кустарного производства, неоднократно сообщалось международным организациям. Но реакции пока не последовало. Зато в прошлую пятницу США мгновенно приняли решение атаковать крылатыми ракетами сирийский аэродром Шайрат. Откуда, по мнению Запада, был нанесен авиаудар с применением химоружия в провинции Идлиб. В Вашингтоне не скрывают - решение о виновности правительства Асада принимали на основании различных видео в интернете. Но при внимательном изучении все эти ролики вызывают множество вопросов и подозрений. Так, блогеры и журналисты не боятся подойти к эпицентру взрыва.

"Мы стоим на месте, куда была сброшена одна из бомб. Она содержала отравляющие вещества", - говорит они на видео в YouTube.

Еще один персонаж известный не только в Сирии но и в Великобритании — доктор Шахул Ислам. Учился в Лондоне, его подозревали в похищении двух журналистов, но британская полиция доказательств не нашла. Из реестра практикующих врачей он исключен. Диагнозы он теперь ставит в интернете. Его видео называется "Зариновая атака". Чтобы подтвердить свои слова, он нюхает пациентов.

"Это не хлорин. Этот пациент не пахнет хлорином", - заявляет он.

Так называемые спасатели из организации "Белые каски" работают без элементарных средств защиты. По воде, которой омывают пострадавших, спокойно ходят в тапках. В больнице все врачи в перчатках, кроме того, кто отрывает пластырь. И это при том, что зарин быстро и сильно поражает кожные покровы, моментально попадает в легкие, вызывает слепоту. Представители той же организации, но уже в химзащите, устанавливают предупреждающие таблички недалеко от места взрыва. При этом рядом спокойно стоят дети.

Активисты организации "Белые каски" всегда в эпицентре трагедии, но работают исключительно на территории подконтрольной оппозиции. Их уже не раз уличали в создании фальшивых видео. Например кадры, опубликованные в марте 2015 года с комментарием: "сирийская авиация сбросила бомбы с хлорином на деревню в провинции Идлиб". Помощь оказывают трехлетнему ребенку. По мнению некоторых экспертов, уже мертвому ребенку. Доктор даже не вводит лекарство из шприца, а лишь делает вид. У представителей организации "Шведские врачи за права человека" уже давно возникают вопросы к таким видео.

В США признают, точных данных о том кто именно совершил химическую атаку, у них нет. В Пентагоне говорят - сложным вопросом занимается разведка. Но в России предлагают другой вариант.

"Мы требуем проведения тщательного расследования так называемой химической атаки сирийской авиации на город Хан-Шейхун. В свою очередь мы готовы предоставить любые возможности, обеспечить безопасность и допустить независимых экспертов и представителей ОЗХО на аэродром Шайрат для проведения экспертизы. Специалисты знают, следы от химоружия скрыть невозможно", - заявил Сергей Рудской.

По данным российских военных, боевики сейчас завозят отравляющие вещества и в другие районы Сирии, чтобы в ближайшее время вновь создать повод для обвинений правительства Асада в применении химоружия. В Минобороны уже предупредили США о готовящихся провокациях и недопустимости новых ударов со стороны Вашингтона.

Никита Васильев, "ТВ Центр".