Спикер Белого дома поставил Россию в один ряд с Сирией и КНДР

Теги: Политика сирия сша белый дом россия

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Россия изолировала себя и поставила себя в один ряд с Сирией, Ираном и Северной Кореей. Все эти страны, по мнению Спайсера, неблагополучные за исключением России.

Изолировав себя Россия встала в один ряд с Сирией, Ираном и Северной Кореей. Об этом заявил пресс-секретарь американского Белого дома Шон Спайсер.

"Россия изолирована. Они поставили себя в ряд с Сирией, Северной Кореей, Ираном. За исключением России, это всё неблагополучные государства", - цитирует его "Интерфакс".

В то же время Спайсер заявил, что Соединенные Штаты открыты для сотрудничества с Россией, отстаивая при этом свои интересы, когда между странами нет согласия.

"Мы открыты для стратегического сотрудничества с Россией, когда мы можем добиться разделяемой цели, такой как разгром ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Но мы будем отстаивать свои интересы и ценности в тех случаях, когда между нами нет согласия", - сказал представитель Белого дома.

Читайте также:

Главы Минобороны России и Ирана обвинили США в содействии ИГ

Горбачев верит в начало диалога США и России с приездом Тиллерсона

Рекс Тиллерсон прибыл в Россию