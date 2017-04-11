В Москве простились с поэтом Евтушенко и космонавтом Гречко

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В Москве во вторник простились c поэтом Евгением Евтушенко и космонавтом Георгием Гречко. Евтушенко похоронили в Переделкине, рядом с могилой Пастернака. Гречко провожали в последний путь на Троекуровском кладбище.

В Москве тысячи людей пришли проститься с поэтом Евгением Евтушенко, передает "ТВ Центр". Он скончался 1 апреля на 85-м году жизни. Почтить память одного из самых ярких российских литераторов XX века пришли писатели, артисты, политики, общественные деятели и обычные люди, почитатели творчества поэта. Со сцены звучали стихи Евтушенко и написанные на них песни.

А на Троекуровском кладбище во вторник был похоронен один из первопроходцев в освоении человеком космического пространства, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Летчик-космонавт скончался 8 апреля на 86-м году жизни. Отдать дань памяти легендарной личности на гражданскую панихиду пришли родственники, друзья, коллеги и даже те, кто не был лично с ним знаком.

Георгия Гречко заслуженно считали профессионалом и незаменимым специалистом, который со всей страстью отдавался любимому делу. На его счету три полета на орбиту общей продолжительностью почти 135 дней, а также один выход в открытый космос. После завершения карьеры космонавта Георгий Гречко активно занимался научной и исследовательской деятельностью.

Подробности в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой.