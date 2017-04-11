Путин рассказал, как увеличить налоговые поступления без их роста

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Тренд на рост поступления налогов можно поддержать и без увеличения налоговой нагрузки. Об этом заявил Владимир Путин. По его словам, этому может способствовать внедрение новой техники, администрирование, избежание "серых" схем.

Объём налогов, собранных в России в первом квартале нынешнего года, на 30% превысил результат первого квартала года прошлого. Как сообщает "ТВ Центр", об этом Владимиру Путину доложил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Во вторник президент посетил штаб-квартиру ведомства и ознакомился с новыми технологиями, которые внедряет ФНС.

Увеличение сбора налогов, как отметил Михаил Мишустин, связано в том числе и с компьютеризацией учёта денежного оборота. Так, с февраля этого года запущена система онлайн-контроля за кассовыми аппаратами. Она позволит до минимума сократить проверки торговых организаций. Введение обязательной маркировки меховых изделий привело к тому, что за год официальный объём их продаж в стране увеличился в 8 раз за счёт вывода этого бизнеса из тени.

"Это цивилизованный способ перекрыть контрабанду на самом деле, которая идёт у нас, к сожалению, через те границы, которые являются неприкрытыми, или где у нас нет ещё достаточной урегулированности этих вопросов с партнёрами. Но вот такими методами, безусловно, можно проблему защиты национальных интересов в фискальной сфере решать, и решать весьма эффективно, так что большое спасибо", - сказал Владимир Путин.