В Гондурасе разбился самолет, перевозивший крупную партию кокаина

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В Гондурасе упал легкомоторный самолет, перевозивший более 600 килограмм кокаина. Экипаж погиб, в результате крушения большая часть наркотика была уничтожена.

На востоке Гондураса потерпел крушение легкомоторный самолет, перевозивший крупную партию кокаина, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

По данным правоохранительных органов, экипаж самолета состоял из двух человек, все они погибли.

На борту воздушного судна, по данным прокуратуры, находилось более 600 килограмм кокаина, но большая часть наркотика оказалась уничтожена. Прокуратура конфисковала более 200 килограмм кокаина.

По версии следствия, самолет следовал в США из Южной Америки.

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