В Дортмунде произошел взрыв рядом с автобусом ФК "Боруссия"

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Рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" в немецком Дортмунде сработали три взрывных устройства. Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел перед отъездом игроков команды из отеля на стадион "Сигнал Идуна Парк", где должен был состояться матч четвертьфинала Лиги чемпионов с "Монако".

Рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде сработали три взрывных устройства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Об этом также сообщается в Twitter футбольного клуба.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017 г.

"Взрыв бомбы произошел рядом с автобусом команды вблизи командного отеля. Игроки находятся в безопасности. Вблизи стадиона опасности также нет. Более подробная информация последует позже", - говорится в сообщении.

Устройства были небольшой мощности. Они взорвались перед отъездом команды из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", где в 21:45 должен начаться матч четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". В пресс-службе "Боруссии" сообщили о переносе встречи на 12 апреля.

The current state of the Borussia Dortmund bus. Shocking. pic.twitter.com/rLmOa7c4o9 — Transfer Related (@TransferRelated) 11 апреля 2017 г.

По данным BBC, в результате взрыва пострадал защитник Марк Бартра. В настоящее время он доставлен в больницу.

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