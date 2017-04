В Дортмунде произошел взрыв рядом с автобусом ФК "Боруссия"

Рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде сработали три взрывных устройства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Об этом также сообщается в Twitter футбольного клуба.

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm