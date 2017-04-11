В Москве обокрали гражданина Китая на 200 тысяч рублей

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У гражданина Китая неизвестный похитил более 200 тысяч рублей из квартиры в центре Москвы. Полиция разыскивает подозреваемого.

В центре Москвы неизвестный украл более 200 тысяч рублей из квартиры временно проживающего в ней гражданина Китая, передает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в полицию обратился 46-летний гражданин КНР и рассказал, что входная дверь его квартиры взломана, а в помещении бардак.

"Из дома пропали денежные средства, а именно 170 тысяч рублей, 300 долларов и 1 тысяч юаней. Общая сумма ущерба составила около 202 тысяч рублей", - заявили в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей преступления, ведет розыск подозреваемого. Возбуждено уголовное дело о краже.

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