Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года

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11 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала года. Во вторник столбики термометров поднялись до 19,6 градуса.

Вторник стал самым теплым днем с начала года. Как передает ТАСС со ссылкой на столичное Метеобюро, столбики термометров в Москве поднялись выше 19 градусов.

Абсолютный максимум, установленный в 2008 году, погоде превзойти не удалось. Тогда 11 апреля в столице было 20,6 градуса.

Впрочем, погода не долго радовала москвичей — после потепления в столицу придет похолодание. Уже в ночь на среду в Москве будет 1-6 градусов тепла в области и 4-6 — в столице. Днем синоптики ожидают 7-9 градусов в Москве и 5-10 градусов тепла в Подмосковье. Пойдут дожди. К выходным станет еще холоднее — не выше 8 градусов тепла.