Следствие выясняет обстоятельства убийства трех человек на северо-западе Москвы
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На северо-западе Москвы обнаружены останки трех человек. По версии следствия, их убили в результате бытового конфликта во время распития алкоголя. Подозреваемые в убийстве отбывают наказание в колониях за совершение других тяжких преступлений
Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения останков трех человек на северо-западе Москвы, говорится в сообщении ГСУ СК по столице.
Об инциденте рассказали двое лиц без определенного места жительства, которые стали очевидцами происшествия. В ходе поисковых работ сотрудники СКР обнаружили захоронение скелетированных останков. Их личности предстоит выяснить.
По версии следствия, в компании, распивавшей спиртные напитки, произошел конфликт на бытовой почве. В результате двое мужчин совершили убийство трех своих знакомых.
Следствию удалось установить личности предполагаемых преступников. По предварительной информации, они отбывают наказание в колониях за совершение других тяжких преступлений.
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