22:37, 11 апреля 2017

Следствие выясняет обстоятельства убийства трех человек на северо-западе Москвы

Теги:  Уголовное дело  убийство  москва

На северо-западе Москвы обнаружены останки трех человек. По версии следствия, их убили в результате бытового конфликта во время распития алкоголя. Подозреваемые в убийстве отбывают наказание в колониях за совершение других тяжких преступлений

Столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения останков трех человек на северо-западе Москвы, говорится в сообщении ГСУ СК по столице.

Об инциденте рассказали двое лиц без определенного места жительства, которые стали очевидцами происшествия. В ходе поисковых работ сотрудники СКР обнаружили захоронение скелетированных останков. Их личности предстоит выяснить.

По версии следствия, в компании, распивавшей спиртные напитки, произошел конфликт на бытовой почве. В результате двое мужчин совершили убийство трех своих знакомых.

Следствию удалось установить личности предполагаемых преступников. По предварительной информации, они отбывают наказание в колониях за совершение других тяжких преступлений.

Читайте также:

В Курской области при прокладке водопровода нашли останки 15 человек

Останки человека без головы, рук и ног найдены в парке Царицыно

Останки человека обнаружены в колодце на севере Москвы

Другие новости

В других СМИ