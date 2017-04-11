Следствие выясняет обстоятельства убийства трех человек на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы обнаружены останки трех человек. По версии следствия, их убили в результате бытового конфликта во время распития алкоголя. Подозреваемые в убийстве отбывают наказание в колониях за совершение других тяжких преступлений