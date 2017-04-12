Путин раскритиковал поддержавших ракетный удар США по Сирии

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Доказательств применения сирийскими войсками химического оружия не существует. А вот нарушения международного права налицо. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя ракетный удар США по Сирии. В интервью телеканалу "МИР 24" он упрекнул союзников Вашингтона за поддержку этой атаки.

Президент Владимир Путин в интервью телеканалу "МИР 24" заявил, что доказательств применения химического оружия нет, а ракетный удар по авиабазе Шайрат нарушает номы международного права.

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Их нет. А нарушение международного права есть. Это очевидный факт. Без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране. И несмотря на это явное нарушение международного права, все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать. Так было и в 2003 году, когда был использован надуманный совершенно предлог для ввода войск в Ирак", - отметил российский лидер.

Накануне Путин по завершении переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой заявил, что Россия намерена официально обратиться в Организацию по запрещению химического оружия в Гааге для расследования сообщений о его предполагаемом применении в сирийской провинции Идлиб.

По словам российского президента, Москва располагает сведениями, что против Сирии готовится провокация с применением химоружия. Это может стать поводом для нанесения по арабской стране новых ударов.

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