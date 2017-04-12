В Дагестане ликвидировали боевиков, открывших огонь по силовикам
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В Дагестане уничтожены трое боевиков, оказавших сопротивление при досмотре. На месте происшествия продолжают работать специалисты.
В Кумторкалинском районе Дагестана сотрудники ФСБ и МВД попытались остановить автомобиль для проверки. Но по ним открыли огонь, передает "ТВ Центр".
В результате перестрелки машина загорелась, а находившиеся в ней злоумышленники ликвидированы. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Сейчас на месте работают следователи.
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