В Дагестане ликвидировали боевиков, открывших огонь по силовикам

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В Дагестане уничтожены трое боевиков, оказавших сопротивление при досмотре. На месте происшествия продолжают работать специалисты.

В Кумторкалинском районе Дагестана сотрудники ФСБ и МВД попытались остановить автомобиль для проверки. Но по ним открыли огонь, передает "ТВ Центр".

В результате перестрелки машина загорелась, а находившиеся в ней злоумышленники ликвидированы. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Сейчас на месте работают следователи.

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