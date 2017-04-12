08:21, 12 апреля 2017

В Дагестане ликвидировали боевиков, открывших огонь по силовикам

Теги:  Преступность  дагестан  спецоперация

В Дагестане уничтожены трое боевиков, оказавших сопротивление при досмотре. На месте происшествия продолжают работать специалисты.

В Кумторкалинском районе Дагестана сотрудники ФСБ и МВД попытались  остановить автомобиль для проверки. Но по ним открыли огонь, передает "ТВ Центр".

В результате перестрелки машина загорелась, а находившиеся в ней злоумышленники ликвидированы. Сотрудники правоохранительных  органов не пострадали. Сейчас на месте работают следователи.

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