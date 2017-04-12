Немецкая полиция рассказала о версиях взрыва в Дортмунде

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Немецкая полиция не подтверждает, что взрыв в Дортмунде был терактом. Недалеко от места происшествия полиция нашла записку, которую предположительно оставил виновник нападения.

Серия взрывов в Дортмунде, прогремевших рядом с автобусом, где находились игроки футбольного клуба "Боруссия", были спланированным нападением на команду. В полиции считают: классифицировать случившееся как теракт преждевременно, передает "ТВ Центр".

Инцидент произошел, когда автобус направлялся к стадиону, где должен был начаться матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако", и свернул на главную дорогу. По данным следствия, сработали три взрывных устройства, заложенные на обочине, а не фейерверки, как предполагалось ранее. От детонации вылетели окна автобуса. Серьёзные ранения получил футболист дортмундской команды Марк Бартра. У него сломана лучевая кость руки, потребовалась операция.

Еще один подозрительный предмет был найден возле гостиницы, но, скорее всего, это был муляж. Его уничтожили взрывотехники. Между тем, у следователей есть важная улика, которая поможет пролить свет на мотивы атаки и найти её исполнителя.

"Я могу подтвердить, что рядом с местом происшествия была найдена записка. Ее подлинность сейчас проверяется. В записке содержится признание ответственности за взрыв. Следствие не может на данном этапе разглашать дополнительную информацию относительно предполагаемого признания", - заявила прокурор Сандра Люке.