В России отмечают День космонавтики

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Сегодня - День космонавтики. 56 лет назад, 12 апреля, Юрий Гагарин впервые в мире совершил путешествие на орбиту Земли. Его полет длился всего 108 минут, но он доказал, что человек может жить и работать в космосе.

В России в среду, 12 апреля, отмечают День космонавтики. Он был учрежден в апреле 1962 года, в первую годовщину полета Юрия Гагарина. Это событие положило начало эпохе пилотируемых полетов. А праздник День авиации и космонавтики с 2011 года по решению Генассамблеи ООН стал международным, передает "ТВ Центр".

В космосе уже побывали около полтысячи человек из 40 стран. Сейчас свою работу на орбите завершает 50-ая экспедиция МКС. Именно с борта Международной космической станции в среду прозвучали первые поздравления с праздником.