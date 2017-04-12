Девушка разогнала Mercedes до 320 километров в час на МКАД. Видео

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Девушка на автомобиле Mercedes почти в три раза превысила скорость на МКАД. Она разогнала свою иномарку до 320 километров в час, двигаясь по крайней левой полосе. Девушка выложила видео со своим "достижением" в интернет.

Девушка за рулем автомобиля Mercedes практически в три раза превысила скоростной режим на МКАД и разогналась до 320 километров в час. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Девушка выложила в Instargam видеозапись, на которой видно, что она разогнала свой автомобиль до 320 километров в час, двигаясь по крайней левой полосе. В Сети многие пользователи начали критиковать гонщицу и называют ее "мажоркой", а также "новой Багдасарян". В столичном управлении ГИБДД пока не комментируют появление данной видеозаписи.