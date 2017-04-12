Путин допустил отмену предоставления гражданства пособникам ИГ

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В России могут начать отменять решения, послужившие основанием для предоставления российского гражданства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя решение Казахстана лишать гражданства лиц, примкнувших к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Решения о принятии в гражданство России могут быть отозваны в случае, если определенные лица вступили в "Исламское государство" (деятельность террористической организации запрещена на территории России – прим. ред.).

"В соответствии с российской Конституцией, мы лишать никого гражданства не можем. Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства. Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время", - сказал телеканалу "МИР 24" президент России Владимир Путин.

Таким образом он прокомментировал решение своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева о лишении гражданства за присоединение к международным террористическим организациям.

"Согласно казахстанскому законодательству, если подданный нашей страны уехал и вступил в ряды какой-либо экстремистской организации, вернуться на родину он уже не сможет, автоматически лишается гражданства", - сказал Назарбаев.

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