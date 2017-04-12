Минздрав намерен лишить безработных россиян бесплатных полисов ОМС

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Минздрав и ФОМС рассчитывают лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС. Поправки не касаются пенсионеров и детей, а только тех, за кого работодатель не платит страховых взносов.

Безработные и самозанятые россияне могут быть лишены бесплатных полисов ОМС. О таких планах сообщил в докладе "Об итогах работы Министерства здравоохранения России в 2016 году и задачах на 2017 год" Минздрав вместе с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет газета "Известия".

Таким образом, поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. Минздрав предлагает оставить этим категориям граждан только скорую медицинскую помощь. При этом, в министерстве подчеркнули, что эта инициатива исходит из ФОМС. Она позволит снизить давление на региональные бюджеты по уплате страховых взносов на страхование неработающих. Подготовка документа ведется с учетом предложений Фонда, а также Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы.

При этом в сфере здравоохранения полагают, что новая мера лишь увеличит расходы бюджетов в связи с тем, что человек, которому легко и просто можно было помочь амбулаторно, в итоге будет проходить через "скорую" дорогостоящие процедуры в больницах.

С другой стороны, чиновники считают, что инициатива Минздрава на самом деле поможет сэкономить бюджетные средства. Эксперты в области медицины подчеркивают, что это приведет к росту нагрузки на скорую помощь.

В Минздраве отметили, что в настоящее время в соответствии с законодательством России страховые взносы на ОМС за неработающих застрахованных лиц, таких, как дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты, взносы вносят субъекты Российской Федерации за счет своих бюджетных средств.