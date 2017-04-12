Три легковушки столкнулись в лобовую на севере Москвы

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На севере столицы произошла авария с участием трех легковых автомобилей. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и врачи. Количество пострадавших в результате происшествия уточняется.

Три легковых автомобиля столкнулись на севере Москвы. В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по столице.

"Лобовое столкновение с участием трех автомобилей произошло на Тимирязевской улице", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. Количество пострадавших в результате ДТП уточняется.

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