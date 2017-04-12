Дональд Трамп назвал Башара Асада "животным"

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Дональд Трамп, оправдывая нанесенный США ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС, заявил, что в обострении сирийской проблемы виновна Россия. Президент США также в оскорбительной форме высказался о президенте Сирии Башаре Асаде, назвав его "животным".

Дональд Трамп назвал главу Сирии Башара Асада "животным". Оправдывая нанесенный США ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС, он заявил, что в обострении сирийской проблемы виновна Россия.

"Если бы Россия не выступила в пользу этого животного и не вернула его, проблемы бы не было", - заявил Трамп в интервью изданию Fox Business. Президент США также сообщил, что США не планируют начинать военную операцию в Сирии.

Ракетный удар по аэродрому сирийских правительственных войск "Шайрат" ВМС США нанесли в ночь на 7 апреля. Трамп позже объяснил, что бомбардировка стала ответом на химическую атаку в Идлибе 4 апреля, в которой американские власти обвинили Асада.

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