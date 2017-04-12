В России легализуют криптовалюту

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В Госдуме подготовят законопроект, который легализует электронную наличность, а также создаст правовые основы для торговли ею. Сейчас Банк России и заинтересованные ведомства вырабатывают совместную позицию в отношении статуса криптовалют.

В России могут легализовать операции с криптовалютой, а также создадут правовые основы для биржевых торгов биткоином (Bitcoin), дэшем (Dash), эфириумом (Ethereum), монеро (Monero) и другими электронными платежными средствами. Соответствующий законопроект готовится рабочей группой при Госдуме с участием ключевых финансовых институтов России, пишет газета "Известия".

По словам руководителя рабочей группы по вопросам криптовалюты Элины Сидоренко, у Центробанка, Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга и силовых структур нет сомнений в необходимости легализации криптовалют в стране. Она подчеркнула, что раньше государство пыталось запретить криптовалюты, однако сейчас чиновники уверены, что этой сфере, напротив, нужно помочь развиваться.

"Важно, чтобы не отмывались преступные доходы, не выводились активы за рубеж. Мы думаем, как создать условия, которые позволят в России активно развиваться биржам криптовалют", - сказала Сидоренко.

Сейчас Банк России и заинтересованные ведомства вырабатывают совместную позицию в отношении статуса криптовалют. После этого определятся подходы к их регулированию и будут рассмотрены другие вопросы.

По данным издания, существует несколько способов приобретения криптовалюты. В частности, их можно купить в специализированных интернет-обменниках. Также ими торгуют на специализированных онлайновых биржах. Биржи криптовалюты уже существуют в разных странах, таких как США и Япония.

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