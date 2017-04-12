Военная полиция России и Сирии провела в Алеппо совместную тренировку

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Военные полицейские России и Сирии провели в восточном Алеппо совместную тренировку по обезвреживанию условных террористов. Наши специалисты обучали коллег досматривать помещения, задерживать подозрительных лиц.

Из броневика выбегают бойцы. Пригнувшись, берут на прицел окна, крыши, переулки. Точки, откуда террористы могут открыть огонь.

Во главе группы – саперы. Проверяют, нет ли мин-ловушек. Или растяжек. За ними – штурмовой отряд. Осматривает каждый угол. Для учений специально выбрали кварталы восточного Алеппо. По сценарию, в них прячутся условные террористы. Цель,- боевиков захватить. Или уничтожить. В жизни этот сценарий может в любой момент стать реальным планом операции, передает "ТВ Центр".

Головной дозор крадется вдоль стены на голоса. Чужие за дверью. Детей не слышно. Только взрослые. Все мужские. В разрушенном квартале беженцев и мирных жителей нет. Значит – боевики. Командир приказывает начать штурм.

В роли боевиков – переодетые сирийские полицейские. На эту роль соглашались неохотно. Знали, что коллеги к тренировкам относятся серьезно. И действовать будут жестко.

Все детали операции по захвату разбирают по секундам. Тут же наши объясняют, в чем главные ошибки. На тренировке каждый этап можно повторить. В случае штурма настоящего любая оплошность будет стоить жизни.

"Самая главная ошибка сирийских военнослужащих - это отсутствие чувства страха. И отсутствие бдительности при проведении досмотра или задержания подозрительных лиц", - рассказал командир батальона военной полиции Ахмед Абдулмуталибов.

Условных боевиков, помятых и в пыли, отпустили приводить себя в порядок. Основная группа занятия продолжила. Уже по огневой. Стреляли так, как может пригодиться в ситуации, когда реагировать на вылазку террористов придется моментально. Стоя и с колена.

"Мы знаем, что в наших городах под видом мирных жителей скрываются боевики. На тренировках бойцы учатся правильно действовать в случае обнаружения бандитского подполья. У российских коллег - большой опыт борьбы с террористами", - отметил командир военной полиции провинции Алеппо Суфиан Атлас.

Совместные тренировки проводятся регулярно. Наши обычно в качестве наставников. Но у подопечных тоже есть чему поучиться. Все же за 5 лет войны сирийская полиция получила огромный опыт борьбы с террористами. И хотя антитеррор - это задачи совсем других спецслужб, но в условиях, когда в стране еще продолжаются боевые действия, любые навыки будут полезны.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.