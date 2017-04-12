09:43, 12 апреля 2017

Эксперт: у террористов есть химоружие

Теги:  сирия  химоружие  События. 25-й час

Какие цели преследует Вашингтон, обвиняя Дамаск в применении химического оружия? Могут ли последовать за обвинениями в адрес Асада новые удары? Сколько химического оружия может находиться в руках террористов? И чего рассчитывает добиться в Москве Рекс Тиллерсон? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Виталий Наумкин.

В эфире программы "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил ситуацию в Сирии с научным руководителем Института востоковедения Российской академии наук Виталием Наумкиным.

"Подсчитать, сколько химоружия находится у террористов, невозможно. Есть только достоверные данные, что оно у них есть", - заявил Наумкин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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