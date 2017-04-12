Эксперт: у террористов есть химоружие

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Какие цели преследует Вашингтон, обвиняя Дамаск в применении химического оружия? Могут ли последовать за обвинениями в адрес Асада новые удары? Сколько химического оружия может находиться в руках террористов? И чего рассчитывает добиться в Москве Рекс Тиллерсон? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Виталий Наумкин.