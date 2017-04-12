На юго-востоке Москвы объявлен карантин по бешенству
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Карантин по бешенству объявили на юго-востоке столицы. Ограничение будет действовать до 9 июня. На территории Некрасовки запретили проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить их за пределы района.
На юго-востоке Москвы объявили карантин по бешенству после того, как 8 апреля в Некрасовке выявили случай заболевания домашнего животного. Постановление о карантине опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Как говорится в документе, карантин будет действовать до 9 июня. В этот период на территории района запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы Некрасовки.
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