На юго-востоке Москвы объявлен карантин по бешенству

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Карантин по бешенству объявили на юго-востоке столицы. Ограничение будет действовать до 9 июня. На территории Некрасовки запретили проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозить их за пределы района.

На юго-востоке Москвы объявили карантин по бешенству после того, как 8 апреля в Некрасовке выявили случай заболевания домашнего животного. Постановление о карантине опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как говорится в документе, карантин будет действовать до 9 июня. В этот период на территории района запрещены проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы Некрасовки.

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