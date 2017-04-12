Теленок редкой черной антилопы родился в Московском зоопарке

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В столичном зоопарке появился на свет теленок редкой черной антилопы. Этот вид занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Увидеть маленькую черную антилопу можно уже сейчас на открытом выгуле на новой территории зоопарка при условии теплой погоды.

В Московском зоопарке родился теленок редкой черной антилопы, которая занесена в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Об это сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Антилопа появилась на свет еще в марте. При рождении она весила 13 килограммов, сейчас уже 19", - отметили в пресс-службе зоопарка. Увидеть маленькую черную антилопу можно уже сейчас на открытом выгуле на новой территории при условии теплой погоды.

Всего же в столичном зоопарке насчитывается девять особей этого редкого вида, шесть из которых родились здесь же. Кстати, старшая сестра новорожденной антилопы появилась на свет в прошлом году.