Более 6 тысяч роз "Леонардо да Винчи" высадят в "Лужниках"

Теги: Москва лужники благоустройство

На территории "Лужников" в апреле начнут высадку деревьев, кустарников и цветов. В частности, планируют разбить розарий из 6,2 тысяч роз сорта "Леонардо да Винчи". Кроме того, на территории спорткомплекса также собираются высадить около 200 крупных деревьев и порядка 26 тысяч небольших кустарников.

На территории спортивного комплекса "Лужники" началась весенняя высадка деревьев, кустарников и цветов. В частности, в апреле планируют разбить розарий из 6,2 тысяч роз сорта "Леонардо да Винчи". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Таким образом, на территории "Лужников" будет собственный розовый сад. По количеству цветов его можно сравнить с Большим розарием парка "Сокольники" и розарием Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

До конца апреля на территории спорткомплекса также собираются высадить около 200 крупных деревьев и порядка 26 тысяч небольших кустарников.